В Бурятии выбрали лучшие отряды ЮИД

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения». Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Республики Бурятия и Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта при содействии Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия.