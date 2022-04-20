В Бурятии выбрали лучшие отряды ЮИД

В Бурятии выбрали лучшие отряды ЮИД

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения».  Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Республики Бурятия и Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта при содействии Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх