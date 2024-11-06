Конгрессвумен Грин: победа Трампа предвещает самое опасное время в истории США

TASS/AP/Alex Brandon Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа предвещает самое опасное время в истории Соединенных Штатов, заявила член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин на трансляции у американского журналиста Такера Карлсона.