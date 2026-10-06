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Ходаренок: Иран может повысить дальность ракет, чтобы достать до Лос-Анджелеса

Ходаренок: Иран может повысить дальность ракет, чтобы достать до Лос-Анджелеса

 © ayam kari/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего, заявил Дональд Трамп, назвав подобные потери «очень малой ценой» за победу США в конфликте.

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