Ходаренок: Иран может повысить дальность ракет, чтобы достать до Лос-Анджелеса

© ayam kari/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего, заявил Дональд Трамп, назвав подобные потери «очень малой ценой» за победу США в конфликте.