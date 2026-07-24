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ИА Регнум

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Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев / Источник: © Сергей Бобылев/РИА НовостиРоссийский лидер подчеркнул, что деятельность Мирзиёева на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом авторитета республики на мировой арене.

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