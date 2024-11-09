Юн Сок Ель: Альянс Южной Кореи и США ответит на ядерный удар КНДР

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель проинформировал о том, каким образом не имеющая ядерного вооружения держава планирует реагировать, если Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики решаться атаковать её при помощи такого оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии