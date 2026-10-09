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Регионы России

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Постоянный представитель России в Вене подверг Евросоюз критике за молчание о полицейских действиях во Франции

Постоянный представитель России в Вене подверг Евросоюз критике за молчание о полицейских действиях во Франции

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с критикой в адрес Евросоюза за отсутствие реакции на силовое подавление акций старшеклассников во Франции.

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