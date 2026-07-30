В СССР секса нет!

Депутат от КПРФ и глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила Роскомнадзору законодательно закрепить премодерацию постов в соцсетях из-за роста рекламы эскорт-услуг, вебкама и интимных услуг в соцсетях.
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