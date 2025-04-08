Звезды оригинала на первых кадрах перезапуска “Я знаю, что вы сделали прошлы...

Звезды оригинала на первых кадрах перезапуска “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”В самый разгар лета – что иронично и, само собой, намеренно – на экраны выйдет легаси-сиквел “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, который станет прямым продолжением второй части знаменитой трилогии слэшеров.