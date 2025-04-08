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Звезды оригинала на первых кадрах перезапуска “Я знаю, что вы сделали прошлы...

Звезды оригинала на первых кадрах перезапуска “Я знаю, что вы сделали прошлы...

Звезды оригинала на первых кадрах перезапуска “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”В самый разгар лета – что иронично и, само собой, намеренно – на экраны выйдет легаси-сиквел “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, который станет прямым продолжением второй части знаменитой трилогии слэшеров.

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