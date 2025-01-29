В США ожидают депортации более 1000 человек с гражданством СССР и Югославии

В иммиграционную службу обратился телеканал Fox News В Соединенных Штатах на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии, следует из ответа иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на запрос телеканала Fox News.
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