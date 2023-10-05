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Минспорта Украины призвал ФИФА и УЕФА отменить решение по допуску россиян

Министерство молодежи и спорта Украины призвало Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение по допуску сборной России до 17 лет к международным турнирам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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