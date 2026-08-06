С 1 сентября билеты на общественный транспорт получат обязательные реквизиты. 🔹Соответствующий приказ издал Минтранс.
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С 1 сентября билеты на общественный транспорт получат обязательные реквизиты. 🔹Соответствующий приказ издал Минтранс.