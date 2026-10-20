В Ялте объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильного наводнения после дождей. Только за последние два дня там выпало более 400 миллиметров осадков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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