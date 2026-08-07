Российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников поделился впечатлениями от прошедшего этим летом чемпионата мира по футболу, отдельно подчеркнув, что не болел за сборную Аргентины и ее лидера Лионеля Месси.
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