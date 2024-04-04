8 слов, от которых вам стоит избавиться

Уже несколько лет я наблюдаю за манерой речи окружающих людей: родных, коллег, знакомых и друзей. Наблюдения эти позволяют сделать интересные выводы: больших результатов в работе, спорте и жизни в целом добивались и добиваются те, кто избегает использования в своём лексиконе слов, о которых пойдёт ….