РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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На портале «Моя новая семья» появился новый сервис для жителей Ростокина

На столичном портале «Моя новая семья» появился сервис «Онлайн-помощник». Благодаря ему можно быстро разобраться в том, какие документы потребуются родителям или опекунам из района Ростокино для конкретной сделки, и сэкономить время.

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