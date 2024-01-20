Российские военные отразили контратаку ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 20 января сообщил, что ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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