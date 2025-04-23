Госдуме предложили писать наценку на ценниках на продукты

Законопроект в третьем чтении поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 23 апреля, приняли в третьем чтении проект федерального закона, который обязывает торговые сети размещать на ценниках на продукты размер наценки.
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