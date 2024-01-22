Калинская пробилась в четвертьфинал Australian Open

Анна Калинская обыграла Ясмин Паолини и вышла в четвертьфинал Australian Open. В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде, в котором Анна Калинская встречалась с Ясмин Паолини.
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