Лавров: англосаксы всегда хотели начать горячую войну с Россией

Англосаксы в разные времена были готовы развязать с Россией не только холодную, но и горячую войну. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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