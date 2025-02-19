Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

А

Андрей

И часто вы сталкиваетесь с вооруженным огнестрелом бандитом? А за свою жизнь (слава Богу) ни разу. А вот со всякими неадекватами на улице и на дорогах предостаточно. По вашему желанию, они станут вооруженными. Психиатрия таких не отсеит. Поможет вам ваш пистолет, если вы встретитесь на улице с таким? Маловероятно! Иметь оружие, и уметь им грамотно воспользоваться, чтобы вас еще при этом не подстрелили это весьма разные вещи. Вооруженные бандиты конечно существуют, но поверьте, вероятность встретиться с ним в реальности весьма мала, это просто надо чтобы очень не повезло. И большинству из них, поверьте до вас нет никакого дела.