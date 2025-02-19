Госдума предлагает разрешить гражданам России защищаться от маньяков и грабителей В Госдуму внесён законопроект о том, что граждане могут защищать своё жильё и свою жизнь с оружием в руках, и не будут нести за это уголовную ответственность.
Население должно иметь оружие — и иметь право его применять
Комментарии
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А
Андрей
И часто вы сталкиваетесь с вооруженным огнестрелом бандитом? А за свою жизнь (слава Богу) ни разу. А вот со всякими неадекватами на улице и на дорогах предостаточно. По вашему желанию, они станут вооруженными. Психиатрия таких не отсеит. Поможет вам ваш пистолет, если вы встретитесь на улице с таким? Маловероятно! Иметь оружие, и уметь им грамотно воспользоваться, чтобы вас еще при этом не подстрелили это весьма разные вещи. Вооруженные бандиты конечно существуют, но поверьте, вероятность встретиться с ним в реальности весьма мала, это просто надо чтобы очень не повезло. И большинству из них, поверьте до вас нет никакого дела.
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3 час.
Алексей Тан
Уё...ок, помни!... оружие. как правило надобно... только ОДИН раз в жизни!!!.... и если его нет... то убьют тебя.. (что не беда) или трагедия, убьют женщину и детей и только потому, что ТЫ НЕ мужик.
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3 час.
А
Андрей
Тебе дерьму кисломолочному тут уже дали правильный совет, вот и последуй ему
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3 час.
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