Несколько гектаров леса выгорело вблизи Уссурийска

В Приморье за прошедшие сутки зарегистрирован один природный пожар на площади 10 га. Возгорание произошло в Уссурийском городском округе в селе Кроуновка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Telegram-канал министерства ГОЧС Приморья (12+).