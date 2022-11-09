Несколько гектаров леса выгорело вблизи Уссурийска

В Приморье за прошедшие сутки зарегистрирован один природный пожар на площади 10 га. Возгорание произошло в Уссурийском городском округе в селе Кроуновка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Telegram-канал министерства ГОЧС Приморья (12+).
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