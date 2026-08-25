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Бывшие игроки «Ники» добились признания долгов через НЦСА

Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) признал наличие задолженности баскетбольного клуба « Ника » перед рядом бывших игроков, которые ранее подали коллективный иск против организации.

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