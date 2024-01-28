Веснина уверена, что Медведев сумеет одержать победу на US Open в 2024 году

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ответила на вопрос, сумел ли российский теннисист Даниил Медведев увеличить армию своих болельщиков благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
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