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Недалеко от израильского дома Макаревича упала ракета

Недалеко от израильского дома Макаревича упала ракета

Концерты певца Андрея Макаревича* в Казахстане, Узбекистане и Киргизии могут быть отменены из-за получения организаторами угроз.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
А что, еврей Макаревич с гастролями в Таджикистане или Киргизии, это прикольно, а лучше в Турцию. Сейчас самое время для его туров по мусульманским странам. Ни чего, что его там очень даже могут замочить, так даже интереснее. Ну да дорога ему битым кирпичом и земля стекловатой!
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3 д.
Cветлана
Гори в аду еврейское отродие/(((((
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2 д.
L
Lehanaizhe
Эх, а я бы так опечалился
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2 д.

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