Недалеко от израильского дома Макаревича упала ракета

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Anlrey Boracow

А что, еврей Макаревич с гастролями в Таджикистане или Киргизии, это прикольно, а лучше в Турцию. Сейчас самое время для его туров по мусульманским странам. Ни чего, что его там очень даже могут замочить, так даже интереснее. Ну да дорога ему битым кирпичом и земля стекловатой!