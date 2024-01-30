Отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, написал в социальной сети X о том, что передача экспроприированных российских активов Украине, это экономическая удавка для всей финансовой системы, которую Вашингтон строил десятилетиями.
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