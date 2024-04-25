Зауральским семьям участников СВО, пострадавшим от паводка окажут помощь

На совещании с Президентом России 24 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о мерах поддержки, которые будут оказаны семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО, чьи жилища пострадали из-за паводка.
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