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МЧС: Вулкан Ключевской изверг выбросил на высоту семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке днем 30 августа выбросил пепел на высоту до 7 тыс. метров. Пепловый шлейф распространился в восточном — северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.

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