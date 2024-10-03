Анна Цивилева обсудила вопросы реабилитации ветеранов СВО

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Анна Цивилева в ходе своей встречи с президентом Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимиром Сипкиным обсудила вопросы, касающиеся реабилитации ветеранов СВО с нарушениями зрения.
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