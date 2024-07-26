Олимпиада по киберспорту пройдет в Саудовской Аравии

МОК согласовал проведение первых в истории Олимпийских компьютерных игр в 2025 году. Какие ожидания от мероприятия?Олимпийские видеоигры — или в крайнем случае Олимпийские геймы — пройдут в Саудовской Аравии.
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