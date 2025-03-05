Касимовцы массово лишились водительских прав

Установили, что 12 касимовцев стоят на учёте у врача-нарколога из-за алкогольной и наркотической зависимости «Данные заболевания являются прямым противопоказанием к управлению транспортным средством», — отметил в прокуратуре.
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