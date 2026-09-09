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Газета.ру

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Актриса Черкасова вышла в свет в винтажной мотокуртке за 38 тысяч рублей

Актриса Черкасова вышла в свет в винтажной мотокуртке за 38 тысяч рублей

Звезда сериала «Содержанки» Александра Черкасова появилась на премьере фантастического экшен-блокбастера «Надежда», которая состоялась 8 сентября в киноцентре «Октябрь».

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