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Исследование МегаФон: россияне заинтересовались ресейл-платформами

Исследование МегаФон: россияне заинтересовались ресейл-платформами

Российские потребители стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке. Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33% по сравнению с январем-июлем 2021 года.

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