Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Боунесс о 0:4 от «Флайерс»: «Лидеры «Виннипега» были незаметны. У нас те же проблемы, что были в прошлом сезоне»

Тренер «Виннипега» подверг критике лидеров команды после 0:4 от «Филадельфии». «Наши лидеры сегодня были незаметны на льду.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх