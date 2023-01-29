Боунесс о 0:4 от «Флайерс»: «Лидеры «Виннипега» были незаметны. У нас те же проблемы, что были в прошлом сезоне»

Тренер «Виннипега» подверг критике лидеров команды после 0:4 от «Филадельфии». «Наши лидеры сегодня были незаметны на льду.
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