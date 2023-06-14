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Ребенок скончался при возгорании дачи в Новосибирске

Ребенок скончался при возгорании дачи в Новосибирске

В дачном доме в Новосибирске произошел пожар, в результате которого скончался 11-летний ребенок. Такой информацией поделилось ГУ МЧС по региону.

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