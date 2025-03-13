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Царьград

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Пожар в Ростовской области потушен, рядом промышленный объект в безопасности.

Пожар в Ростовской области потушен, рядом промышленный объект в безопасности.

В Ростовской области успешно ликвидирован пожар, возникший после падения беспилотника. Врио губернатора подтвердил, что близлежащий промышленный объект не пострадал.

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