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Галактионов объяснил, почему в составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» были только россияне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему в стартовом составе играли только российские футболисты.

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