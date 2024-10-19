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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PSSR против DLSS против FSR 3.1: Digital Foundry сравнили три технологии масштабирования PS5...

PSSR против DLSS против FSR 3.1: Digital Foundry сравнили три технологии масштабирования PS5...

PSSR против DLSS против FSR 3.1: Digital Foundry сравнили три технологии масштабированияPS5 Pro выйдет в конце этого года, и в дополнение к более мощному оборудованию консоль также будет оснащена технологией PSSR, собственной системой масштабирования PlayStation.

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