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Понимая, что Китайская империя не успокоится, пока не изгонит их из своего тыла, Онуфрий Степанов и казацкий отряд принялись усиленно готовиться к встрече «дорогих гостей»

Понимая, что Китайская империя не успокоится, пока не изгонит их из своего тыла, Онуфрий Степанов и казацкий отряд принялись усиленно готовиться к встрече «дорогих гостей»

﻿﻿Завоевание Сибири Россией началось в 16 веке. Государство осваивало и присоединяло новые территории, осваивало их богатства, основывало новые деревни, города и остроги.

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