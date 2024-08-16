Офис генсека ООН высказался о расовой ненависти после видео ВСУ

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступает против "всех символов нацизма". Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
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