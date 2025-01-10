Рынок вторичного жилья остается устойчивым в России, и Астрахань – один из его оплотов

Цены на не новые квартиры в нашем облцентре – самые доступные на юге страны. События 2024 года ударили по всем сегментам недвижимости, но вторичный рынок квартир продемонстрировал относительную устойчивость: здесь снижение цен сказалось гораздо меньше, чем на «первичке».
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