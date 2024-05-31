На харьковском направлении Вооруженные силы Украины, чтобы сдержать натиск российской армии, бросили на передовую новые элитные части и подразделения так называемого Иностранного легиона, созданного Киевом из иностранных граждан.
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