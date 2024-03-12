ФАС завела дело в отношении S7 из-за цен на билеты

S7 продаёт билеты одного тарифа по разной стоимости.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> ФАС России возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку компания не исполнила официальное предупреждение ведомства, сообщает 12 марта пресс-служба ФАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии