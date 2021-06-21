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Евро-2020. День 11-й. Россия и Украина решат свою судьбу на чемпионате Европы

Евро-2020. День 11-й. Россия и Украина решат свою судьбу на чемпионате Европы

Подопечные Станислава Черчесова попробуют повторить успех Евро-2008, а Украина готовится совершить исторический прорыв.

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Андрей
Как уже надоело считать всякие варианты, выигрывать надо!!!!!
Максим Комаров
Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне работающий в «Уфе», мешал экс главному тренеру команды Доменико Тедеско. «Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации. Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться! Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско — не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. Спросила его, так ли это. Он ответил: «Вы что?!» Газизов говорил: «У него нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же не знали, что он такой балабол. Он мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю». Спросила его про глаза, он сказал: «Много компьютера, у меня сухость». Я сказала, чтобы шёл к врачам», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Максим Комаров
И тут Остапа понесло!
Лена Мисько
какое это все имеет отношение к 11 дню ЕВРО? если тебе так хочется ЭТИМ ВСЕМ с нами поделиться делай это в новостной теме, или сделаю свою... авторскую тему. собери там все высказывания Заремы Салиховой - дай свою оценку *** а в этой теме позволь нам матчи сегодняшнего дня обсудить
Максим Комаров
Нет, моя оценка тут лишняя. Этот поток сознания заслуживает того, чтобы его не обсуждали - просто наслаждались! Матчи обсуждать можете, не возражаю.
Максим Комаров
При этом она добавила, что в «Спартаке» всё-таки играл один футболист нетрадиционной ориентации — Деми де Зеув. Но теперь, по словам Салиховой, «в «Спартак» гея не возьмут»
Максим Комаров
Бедные геи, Зарема не возьмёт их в Спартак) А когда я говорил, что Зуев - заднеприводной, на меня все бухтели.
Максим Комаров
Интересно, а возьмёт ли Зарема в Спартак Криштиану Роналду? Ну, если он внезапно сойдёт с ума и решит подписаться в Спартак?
сергей озеров
с ума сошедшие только у вас , "игла" вам в радость.
Лена Мисько
Ключевой матч сборной России. Встреча наших соперников по группе. Борьба украинцев за плей-офф Евро. Сегодня крайне волнительный вечер. С нами ты ничего не пропустишь: matchpremier.ru
Лена Мисько
Решающий матч в группе #НашиПарни сыграют в красной форме 🔴
Лена Мисько
⚽️ Георгий Джикия: "Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас, - сказал Джикия. - Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку, с бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами - 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/dzhikiya-schitaet-sbornuyu-danii-samyim-slozhnyim-sopernikom-sbornoj-rossii-na-evro-06-21-2021
Лена Мисько
Ждем. Верим. Наддемся. А что нам еще остается? https://youtu.be/_l9Y_Bfy6qo
Лена Мисько
Сегодня пройдут заключительные встречи группы C. Украина — Австрия Северная Македония — Нидерланды Ничья и 4 очка выведут в плей-офф как сборную Украины, так и австрийцев. Проигравшая в этом матче команда рискует не выйти из группы.
Лена Мисько
❗️Если у сборная России проиграет датчанам, то точно уступит команде Украины по разнице мячей.
Лена Мисько
Несмотря на то, что Дания отказалась пускать российских болельщиков, совсем без поддержки наша сборная не останется. На стадионе ожидается пара сотен россиян (в основном тех, кто живет в Дании). К слову, парни даже немного заморочились и сделали свой баннер.
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: УКРАИНА - АВСТРИЯ Арбитр Джюнейт Чакыр (Турция) Ассистенты Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (оба – Турция) Резервный Даниэль Зиберт (Германия) Видеоарбитр Массимилиано Иррати (Италия) Видеоассистент 1 Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) Видеоассистент 2 Иньиго Приэто Лопес де Сераин (Испания) Видеоассистент 3 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) Инспектор УЕФА Витор Мелу Перейра (Португалия)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - ГОЛЛАНДИЯ Арбитр Иштван Ковач (Румыния) Ассистенты Василе Флорин Маринеску, Михай Овидиу Артене (оба - Румыния) Резервный Георгий Кабаков (Болгария) Видеоарбитр Марко Ди Белло (Италия) Видеоассистент 1 Паоло Валери (Италия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Павел Гиль (Польша) Инспектор УЕФА Франческо Бьянки (Швейцария)
Лена Мисько
💔 Душевная история перед матчем с Данией. Егор Кузнец съездил на родину Кристиана Эриксена и поговорил с его первым учителем. Эриксен родился в городке Миддельфарт. Это датская глубинка – гармонию в ней нарушает только футбол. Мяч пинают все и везде. Сам Кристиан каждую перемену бежал на асфальтовую площадку перед школой. Он чеканил мяч, пасовался с друзьями и постоянно рвал брюки. Родители не ругались. Они поверили в талант сына и отправили его в местную академию. В штате не хватало работников – и папа Эриксена устроился туда специально, чтобы тренировать Криса. К десяти годам за пацаном следили «Барселона», «Юнайтед» и «Аякс». Когда Эриксен потерял сознание, жизнь в городе остановилась: – Кристиан упал… Это было ужасно. Время замерло. Когда он покинул стадион, 30-40 минут мы были в пустоте и только обновляли новости. Мы ждали сообщение, что он в порядке. Всю беседу с учителем Эриксена можно найти по ссылке. Искренне советую: https://goo.su/66v6
Лена Мисько
В общем пишут, что если хорваты с шотландцами вничью играют - выходим в любом случае
Лена Мисько
Даже с 3 очками
Лена Мисько
Составы на решающий матч в нашей группе. Кудряшов, Дивеев и Фернандес в стартовом составе Сборной России на решающий матч группового этапа ЕВРО 2020 с Данией ⚔️
Лена Мисько
Лена Мисько
Рукаку порвёт сегодня всех? ))
Лена Мисько
Остались в запасе: 1 Антон Шунин ВР 12 Юрий Дюпин ВР 24 Роман Евгеньев ЗЩ 4 Вячеслав Караваев ЗЩ 5 Андрей Семенов ЗЩ 8 Дмитрий Баринов ПЗ 6 Денис Черышев ПЗ 20 Алексей Ионов ПЗ 26 Максим Мухин ПЗ 9 Александр Соболев НАП 10 Антон Заболотный НАП 19 Рифат Жемалетдинов НАП
Лена Мисько
Оздоева в запас, Головина в опорку, Миранчука десяткой, Дзюбу с Соболевым – вдвоем в нападение. Только так победим!
Лена Мисько
Сборная Нидерландов завершает групповой этап на первом месте, имея в активе 9 из 9 очков 🔥 А Украина уступает и опускается на третье место. Но шансы на плей-офф все еще есть ✊ В последнем матче сборная Австрии все-таки вырывает путевку в плей-офф у Украины. Прекрасная игра и две победы в трех матчах 💪
Лена Мисько
У австрияков историческое событие - выход из группы на Евро, и вообще с 1954 года не выходили на турнирах
Лена Мисько
сегодня Квинси Промес наконец вышел на поле... а я пропустила ((
Лена Мисько
🔥 Италия – Австрия. Это первая известная пара плей-офф Евро-2020! Сегодня вечером узнаем еще одну. Надеемся, что возможный соперник Уэльса не поменяется 😉
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: РОССИЯ - ДАНИЯ Арбитр Клеман Тюрпен (Франция) Ассистенты Николя Дано, Сириль Грингор (оба – Франция) Резервный Сандро Шерер (Швейцария) Видеоарбитр Франсуа Летексье (Франция) Видеоассистент 1 Жером Бризар (Франция) Видеоассистент 2 Бенжамен Пажес (Франция) Видеоассистент 3 Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Инспектор УЕФА Бу Карлссон (Швеция)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ФИНЛЯНДИЯ - БЕЛЬГИЯ Арбитр Феликс Брих (Германия) Ассистенты Марк Борш, Штефан Лупп (оба – Германия) Резервный Давиде Масса (Италия) Видеоарбитр Марко Фриц (Германия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Кристиан Гиттельманн (Германия) Видеоассистент 3 Кевин Блом (Голландия) Инспектор УЕФА Мехмет Мурат Ильгаз (Турция)
Лена Мисько
Бельгия все никак не забьет...
Лена Мисько
Финляндия уступила Бельгии – 0:2. Лукаку забил, Градецки – в свои ворота
Лена Мисько
Так. Еще раз о раскладах в нашей группе. Все просто. 1. Второе место и плей-офф дает только победа над Данией 2. Третье место получим если: – Обыграем датчан, но финны выиграют у Бельгии – Сыграем с датчанами вничью – Уступим датчанам в один мяч, а бельгийцы выиграют у Финляндии 3. Четвертая строчка грозит в случае: – Проигрыша датчанам в два мяча и больше – Проигрыша датчанам и ничьи или поражения Бельгии
Лена Мисько
Рукаку... как же ты достал (
Лена Мисько
Пока вообще никаких намеков на угрозы Шмейхелю — того задействуют лишь собственные защитники, чтобы обыграться в мяч.
Лена Мисько
Марио при помощи Джикии отобрали мяч.
Лена Мисько
Это же желтая Сорвали Рукаке чистый выход один на пятерых
Лена Мисько
У автобуса даже колеса спустили, чтоб как вкопанный
Лена Мисько
эх Головин... лучше бы отдал Миранчуку
Лена Мисько
Я считаю полдела сделано - быстрый гол не пропустили и автогол на 6 не забили
Лена Мисько
Рукаку уже устал - можно Соболя выпускать
Лена Мисько
Головин очень хорош!
Лена Мисько
Кудряшов чего творит...
Лена Мисько
Кудряшов снес Васса в верховом единоборстве. Первая карточка в матче.
Лена Мисько
ААААА! Хейбьерг! Как шандарахнул с правой метров с 27! Сафонов вытянулся в отчаянном броске, но не достал! И мяч едва не залетел в угол! Пронесло.
Лена Мисько
Контролировал ли Сафонов дальний удар датчанина? Думаю, что нет. Удар супер, но позиция вратарём была потеряна. Попал бы в створ - быть голу.
Сергей Микульский
Дзюба за Данию играет. Постоянные потери мяча. Оздоев тоже лишний. Молодцы пока Джикия, Кудряшов, Головин, Фернандес и Миранчук.
Лена Мисько
Давят датчане...
Лена Мисько
Рукаку и за себя-то не может уже...
Лена Мисько
Головин! эх... мяч в небеса
Сергей Микульский
Черчесов! Убери Дзюбу!
Лена Мисько
Марио спас
Лена Мисько
ну вот и приехали (
Лена Мисько
ДАМСГОР! 0:1!
Лена Мисько
ну как дали пробить???
Лена Мисько
ну и вратарь проспал
Лена Мисько
Ворон не надо считать ... даже не подпрыгнул
Лена Мисько
Кто-нибудь знает сколько стоят билеты на то место, откуда Матвей Сафонов смотрит футбол?
Лена Мисько
Ну все, смотрим, есть ли у Черчесова в загашнике план Б.
Лена Мисько
Скорей бы тайм закончился, а то полетели датчане как на крыльях
Лена Мисько
А пока датчане проводят еще парочку атак. Повезло, что Вестергор, перевисевший Дивеева и Джикию, не завалил второй
Сергей Микульский
Автобус проколол колесо. Черчесов может спокойно паковать чемоданы и ехать на отдых. Мальдивы ждут! Заслужил! Путин Готовь орден для физрука!
Лена Мисько
и всем остальным... звания НАРОДНЫХ
Лена Мисько
артистов
Лена Мисько
Короче С такой игрой В плей офф делать нечего
Сергей Микульский
Ты даже игру у наших рассмотрела? Датчане играют. Наши бессмысленно мяч катают по полю, отдают Дзюбе и тот сразу его теряет.
Лена Мисько
ну нет ... сегодня даже лучше чем я ожидала Головин напрасно пожадничал
Лена Мисько
вот если Черчесов задумается :) уберет Оздоева и Рукаку, выпустит Мухина (Баринова) и Соболя... вполне на ничью можем наиграть :)
Лена Мисько
выпустил бы в центр вместо Оздоева Мухина или Баринова
Лена Мисько
Так проигрывать обидно вдруг поймала себя на этом )))
Лена Мисько
в 1/8 16 более или менее нормальных команд... нам там сейчас не место явно. Финнам тоже конечно, но им повезло прям
Лена Мисько
Миккель Дамсгор — первый игрок, забивший на чемпионате Европы, родившийся в XXI веке Самый молодой автор гола на Евро 2020 к этой минуте. Также он стал самым молодым бомбардиром сборной Дании на чемпионатах Европы. Дамсгору 20 лет и 353 дней
Лена Мисько
[СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика)] Хейбьерг - главный мозг и диспетчер датчан. Из своей опорной он дирижирует всей игрой. Дзюба получил установки его персоналить. Таскался за ним по всему полю, опускался глубже и в полуфланги, опекал даже на аутах. На 8-ой минуте Оздоев прикрикнул на Артема, когда тот не опустился за Хейбьергом, что подтверждает установку на персональную опеку. Большую часть тайма Артём дисциплинировано выполнял установку, в одном из моментов даже снял у того мяч с ноги у своей штрафной, но чем дальше, тем больше Дзюба бросал своего оппонента. На 38-ой минуте Дзюба напрочь забыл про Хейбьерга, тот вообще без давления принял мяч и тут же отдал фирменную проникающую передачу в нашу опорную, которая стала голевой. Свет. Занавес.
Лена Мисько
Прямо сейчас сборная России сильно помогает Украине выйти в плей-офф Евро. Но не все так просто. Украине нужно: – поражения и России, и Финляндии (а там пока 0:0) – ничья Хорватия – Шотландия. Пока из этих трёх совпадает лишь один результат. *** Либо вместо любого из этих исходов комбо в группе Е: победа Испании над Словакией не выигрыш Польши у Швеции, и если Швеция выиграет у Польши, то Украина – Швеция в 1/8. И если это план Шевченко, то это просто гениально! Но, возможно хватит первого варианта с двумя поражениями сегодня и ничьей завтра. Надеюсь, что сборная России такой подарок не сделает.
Лена Мисько
После 1-го тайма мы пока вылетаем с Евро... / Если игра так закончится со счётом 1:0, то все будет в руках Бельгии в Санкт-Петербурге. Нас устроит только их победа 3:0 или победа с разницей в 4+ мяча. Тогда мы станем третьими в группе, но на >90% не попадём в четвертку wild-card. / Но судя по первому тайму, тут и за 1:0 в пользу Бельгии будет за счастье. Все очень грустно. Хотя матч 1/8 финала Уэльс - Финляндия лично меня очень привлекает. Люблю такую экзотику.
Лена Мисько
Кудряшов сколько уже раз по башне получал
Лена Мисько
Шикарные песнопенья датских болельщиков! И их парни идут вперед.
Лена Мисько
Как же красиво наша сборная из нападения возвращает мяч вратарю в два паса.
Лена Мисько
Зобнин красиво ушел в середине поля от пары соперников - и Дилэйни был вынужден сфолить на карточку.
Лена Мисько
это уже ПРИГОВОР (((
Лена Мисько
блин, ну как(( Ромка... Ромка
Лена Мисько
ПОУЛЬСЕН! Зобнин не глядя выдал безалаберный пас назад с фланга в штрафную — прямо на пустые ворота и на ногу сопернику! 0:2!
Лена Мисько
Странно, обычно такое Оздоев делает... За Зобнина обидно
Алевтина Трофимова
Вот именно "не глядя"| я Зобнина не оправдываю, но ты повтор посмотри, Кузяев показал Зобнину отдать назад, тот и отдал.
Лена Мисько
не... повтор смотреть не буду такая ошибка Зобы наверное первая и последняя в его карьере. Но вот что меня всегда раздражало, это желание сыграть максимально просто и надежно, когда есть варианты игры вперед... в Спартаке так постоянно, играем попроще назад, хотя есть партнер в центре, но нужно точно отдать пас... боимся и выбираем самое простое решение. Вчера тоже самое, партнер в центре открылся, но пас ему немного рискованный, поэтому не глядя отдаем вратарю.
Максим Комаров
Зобнин чебурашка хренова. Первый тайм провалил один из всех, и такой подарок теперь. Уберите дурака с поля
Максим Комаров
После гола Ковтуна за Исландию, Зобнин бесспорно лучший
Лена Мисько
Черчесов ждал, когда в два лететь будем, Соболя выпустил.
Лена Мисько
вот только Миранчука зачем снял с игры?
Лена Мисько
Пожалел судья Кудряшова
Лена Мисько
Бельгия тем временем забила 65′ Лукаку
Лена Мисько
поправка ВАР А гол Лукаку отменили! Ничья пока в матче Финляндии и Бельгии. Дании может понадобиться снова пойти в атаку
Лена Мисько
забивает все же Бельгия
Лена Мисько
74′ Градецки автогол
Сергей Микульский
Черчесов Дзюбу после чемпионата усыновит. Просто сказочный дол....б.
Лена Мисько
пенальти???
Лена Мисько
Соболев лучший, за 5 минут сделал больше Рукаки
Лена Мисько
где справедливость? Соболь зарабатывает... Рукаку забивает.

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