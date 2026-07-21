На тему тут подумалось

Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.

Но ведь сажают же... Значит наши силовики РАБОТАЮТ. Вы об этом узнаёте из официальных СМИ. Значит наши СМИ тоже работают.

Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.

Александр Симаков

Алекс Сэм Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.

Непонятно, как этот твой комментарий сочетается с темой статьи. Что касается посадок "пачками" то в России полтора миллиона чиновников, в прошлом году за взятки и корруупцию осуждено 10,5 тыс. чнеловек, это меньше одного процента. И то, что задержали очередного интенданта - это очень хорошо! Плохо было бы, если бы, как на Украине, не задерживали.