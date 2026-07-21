На тему тут подумалось

Опять сидят идиоты на диванах и обвиняют ВПР в том, что там чего-то «не понимают», «не видят», на что-то «надеются», «верят обещаниям» и прочее говно по морде.
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Комментарии
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Алекс Сэм
Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.
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2 м.
Катерина
Алекс Сэм
Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.
Но ведь сажают же... Значит наши силовики РАБОТАЮТ. Вы об этом узнаёте из официальных СМИ. Значит наши СМИ тоже работают.
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2 м.
Александр Симаков
Алекс Сэм
Не конечно хорошо написано, живо. Ну вот только непонятно как это сочетается с появлением каждую неделю инфы по официальным каналам про задержание очередного проворовавшегося военного интенданта? А уж чиновников на вовсе пачками сажают.
Непонятно, как этот твой комментарий сочетается с темой статьи. Что касается посадок "пачками" то в России полтора миллиона чиновников, в прошлом году за взятки и корруупцию осуждено 10,5 тыс. чнеловек, это меньше одного процента. И то, что задержали очередного интенданта - это очень хорошо! Плохо было бы, если бы, как на Украине, не задерживали.
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2 м.
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