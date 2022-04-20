За добычу тигра с милым прозвищем владельцы погибших животных получили компенсацию

За добычу тигра с милым прозвищем владельцы погибших животных получили компенсацию

Жители Приморья получили компенсацию за ставших добычей тигра домашних животных. Взамен утраченных коров и лошади с жеребенком владельцам выдали сельскохозяйственные корма в соизмеримом понесенным потерям размере.

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