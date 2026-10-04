Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пилот Flydubai, напавший на командира судна, раскрыл свой план

Пилот Flydubai, напавший на командира судна, раскрыл свой план

Второй пилот рейса Flydubai, задержанный после нападения на командира воздушного судна, признался, что хотел разбить самолет.

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