Какой праздник сегодня, 17 марта 2024 года, отпразднуют россияне и жители планеты

Праздник национального бокса Муай Тай отмечается сегодня. Его основой является восхваление легендарного бойца по имени Най Кханом Том, который был захвачен в плен бирманцами во время войны 1775 года и доставлен в Рангун, где его заставили сражаться против бирманских боксеров.