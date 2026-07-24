РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Шесть подростков заживо сгорели в ДТП в Татарстане

Шесть подростков заживо сгорели в ДТП в Татарстане

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Шесть человек погибли в результате аварии в Татарстане. Как сообщил 24 июля источник РЕН ТВ, в Зеленодольске водитель автомобиля не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии