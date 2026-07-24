Шесть подростков заживо сгорели в ДТП в Татарстане

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Шесть человек погибли в результате аварии в Татарстане. Как сообщил 24 июля источник РЕН ТВ, в Зеленодольске водитель автомобиля не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево.
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