Rocket Lab запустила ракету с японским радиолокационным спутником

Американская ракета Electron в пятницу стартовала на орбиту с японским радиолокационным спутником QPS-SAR-5 (Tsukuyomi-I), оснащенным оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.
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