«Рамсы попутал»: Медведев прокомментировал слова Шольца о Путине

Он посоветовал канцлеру ФРГ покаяться перед украинцами Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале дал ответ канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на его слова о том, что Украину не поставить на колени и президент России должен это признать.
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