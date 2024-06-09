«Рамсы попутал»: Медведев прокомментировал слова Шольца о Путине

Он посоветовал канцлеру ФРГ покаяться перед украинцами Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале дал ответ канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на его слова о том, что Украину не поставить на колени и президент России должен это признать.